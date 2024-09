video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero a Napoli il 20 settembre 2024, a rischio bus, metro e funicolari: gli orari garantiti Anm e Eav Sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici a Napoli venerdì 20 settembre. Si fermano anche Eav e Anm. Le fasce di garanzia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Domani, venerdì 20 settembre 2024, anche a Napoli è in programma lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, al quale aderiranno anche l'Ente Autonomo Volturno e l'Azienda Napoletana Mobilità. Un venerdì che si preannuncia nero per i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici a Napoli: i disagi, infatti, riguarderanno bus, metro, tram e funicolari. Il tutto in una città già blindata per il G7 Cultura a Palazzo Reale.

Orari garantiti di metro, bus e funicolari Anm a Napoli il 20 settembre

Queste le fasce di garanzia di metro, bus e funicolari di Anm a Napoli per lo sciopero di venerdì 20 settembre:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero

Metro Linea 1 e linea 6: dalle ore 6:30 alle ore 9:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Funicolare: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. L'ultima corsa serale garantita è alle ore 19:50.

Fasce di garanzia Eav durante lo sciopero dei mezzi a Napoli

Queste le fasce di garanzia dell'Ente Autonomo Volturno per lo sciopero del 20 settembre 2024:

Autolinee dalle ore 6.20 alle ore 8.15 e dalle ore 13.30 alle ore 17.35

Ferrovia – Linee Vesuviane dalle ore 6.18 alle ore 8.02 e dalle ore 13.18 alle ore 17.32

Funivia le prime tre ore e le ultime tre ore di esercizio;

Linee Flegree: dalle ore 05.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

MetroCampania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli Giugliano – Aversa) dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;

MetroCampania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli/Piedimonte Matese) dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

MetroCampania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli/Benevento) dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00;

Le motivazioni dello sciopero a Napoli il 20 settembre 2024

Lo sciopero del 20 settembre 2024 nazionale è stato indetto dall'Unione Sindacale di Base, che rivendica in particolar modo maggior sicurezza dei lavoratori e del servizio, il rispetto del libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali "senza il rispetto delle fasce di garanzia, così come avviene in altri paesi membri dell’Unione Europea", fanno sapere in una nota i sindacati, nonché "un incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili, così come previsto dalla nostra piattaforma per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori".