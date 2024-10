video suggerito

Vuole sapere il codice del cellulare della ex, lei si rifiuta: lui tenta di strangolarla e di buttarla di sotto L'uomo, un 40enne pluripregiudicato, è stato fermato dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli per tentato omicidio aggravato dell'ex moglie, rapina e atti persecutori ai suoi danni.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha preteso di conoscere, a tutti i costi, il codice di sblocco del cellulare della sua ex moglie: al rifiuto della donna, si è scagliato con violenza contro di lei, picchiandola e tentando di strangolarla e di buttarla giù dalla finestra; per questo, un uomo di 40 anni, pluripregiudicato, è stato sottoposto a fermo dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli per tentato omicidio, rapina e atti persecutori.

Il 40enne voleva conoscere il codice di sblocco della ex moglie e ha così tentato di strangolarla e di soffocarla, poi, al rifiuto della donna, le ha strappato i capelli e ha cominciato a picchiarla con violenza, continuando la sua aggressione nel tentativo di ucciderla: infatti, l'uomo ha cercato di defenestrarla nel tentativo di farla cadere nel vuoto; alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, sono riusciti a far desistere l'uomo dal suo intento, che si è poi reso irreperibile.

L'attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e coordinate dalla IV Sezione – Violenze di genere e fasce deboli della Procura di Napoli, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 40enne e di appurare che il tentato omicidio nei confronti della donna era maturato nell'ambito di una delle frequenti liti tra i due ex coniugi, provocate dalla gelosia di lui.

Pertanto, valutato il pericolo di fuga del 40enne, l'Autorità Giudiziaria ha disposto il fermo e il suo collocamento nel carcere di Poggioreale. La donna, invece, è stata medicata in ospedale, dove le sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 50 giorni.