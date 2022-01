Vuole saltare la fila e spacca il vetro del Pronto Soccorso nell’ospedale di Aversa Un uomo ha distrutto il vetro del triage dell’ospedale Moscati di Aversa: non voleva aspettare il suo turno al Pronto Soccorso. È stato identificato dai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Non voleva attendere il suo turno, sebbene si trovasse lì non per una urgenza ma per una semplice visita di controllo pretendeva di saltare la fila e passare avanti anche ai casi più gravi che erano al Pronto Soccorso. E così, spazientito dall'attesa, è andato in escandescenze e ha colpito il vetro del triage, mandandolo in frantumi. È successo nell'ospedale Moscati di Aversa, in provincia di Caserta, l'episodio è stato segnalato da Nessuno Tocchi Ippocrate, l'associazione che si dedica alla tutela del personale sanitario.

La vicenda risale alle 21 circa di ieri, 10 gennaio. L'uomo, ricostruzione l'associazione, era in attesa per svolgere degli accertamenti diagnostici per una visita di controllo, già programmata. Arrivato al Pronto Soccorso, però, si era reso conto che c'erano altre persone in fila. Come da prassi, avrebbe dovuto aspettare: i sanitari si sarebbero occupati prima delle urgenze. È partito prima con qualche rimostranza, poi l'uomo ha velocemente perso la calma e ha cominciato a sbraitare.

Nonostante un Oss si stesse liberando per accompagnarlo, l'uomo si è scagliato contro il vetro del triage, che separa l'ingresso del Pronto Soccorso dall'area esterna, distruggendolo e mettendo in questo modo a rischio non solo la propria salute ma anche quella degli altri utenti e del personale sanitario che si trovava nelle vicinanze. È stato bloccato dalla guardia giurata in servizio nel Pronto Soccorso del Moscati, che lo ha trattenuto in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine; l'uomo è stato identificato dai carabinieri e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.