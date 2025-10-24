napoli
video suggerito
video suggerito

Vuole aggiudicarsi la bonifica dell’area ex Kuwait di Napoli e minaccia la ditta rivale: arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Portici, nella provincia di Napoli, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Valerio Papadia
6 CONDIVISIONI
L’area ex Kuwait alla periferia orientale di Napoli
L’area ex Kuwait alla periferia orientale di Napoli

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: questa l'accusa con la quale, lo scorso 21 ottobre, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Portici, nella provincia di Napoli. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura partenopea e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno permesso di accertare che l'indagato, al fine di favorire una ditta gestita da un suo prestanome, o comunque da un suo contiguo, e aggiudicarsi i lavori di bonifica dell'area ex Kuwait di Napoli – che sorge alla periferia orientale del capoluogo campano – avrebbe tentato di estromettere la ditta concorrente, rivolgendo minacce al titolare, aggravate dai riferimenti fatti dall'indagato alla sua appartenenza ad ambienti della criminalità organizzata operante nella zona orientale di Napoli.

Stando a quanto emerso dalle indagini, alcuni episodi estorsivi si sarebbero verificati anche all'interno di alcuni uffici dell'Asl Napoli 1 Centro. Contestualmente al decreto di fermo, è stato eseguito anche un decreto di perquisizione presso l'abitazione dell'indagato e nella sede della società che sarebbe, di fatto, gestita dallo stesso: i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato documentazione contabile. Il fermo è stato convalidato dal gip del Tribunale di Napoli che, nei confronti dell'indagato, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Cronaca
6 CONDIVISIONI
Immagine
De Luca spiazza tutti: diretta social col simbolo della lista e trova il modo di mettere il suo nome
Filomena Lamberti candidata con il centrodestra: fu la prima donna sfregiata con l'acido in Italia
Mancano pezzi nella lista del Pd alle Regionali in Campania: i super-candidati fanno da tappo
Regionali Campania, Sangiuliano capolista Fdi in Campania fa innervosire Cirielli
La manovra 2026 del governo Meloni taglia i fondi per la Linea 10 Napoli-Afragola
Attacco hacker ai social di Edmondo Cirielli, migliaia di falsi profili indiani su Facebook e Instagram
Regionali Campania, in AVS battaglia in lista tra i candidati di Sinistra Italiana e Verdi
Il genocidio di Gaza irrompe nelle Regionali: dopo il caso Mieli, Mentana contro Souzan Fatayer per un post Fb
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views