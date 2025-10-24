Vuole aggiudicarsi la bonifica dell’area ex Kuwait di Napoli e minaccia la ditta rivale: arrestato

L’area ex Kuwait alla periferia orientale di Napoli

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: questa l'accusa con la quale, lo scorso 21 ottobre, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Portici, nella provincia di Napoli. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura partenopea e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno permesso di accertare che l'indagato, al fine di favorire una ditta gestita da un suo prestanome, o comunque da un suo contiguo, e aggiudicarsi i lavori di bonifica dell'area ex Kuwait di Napoli – che sorge alla periferia orientale del capoluogo campano – avrebbe tentato di estromettere la ditta concorrente, rivolgendo minacce al titolare, aggravate dai riferimenti fatti dall'indagato alla sua appartenenza ad ambienti della criminalità organizzata operante nella zona orientale di Napoli.

Stando a quanto emerso dalle indagini, alcuni episodi estorsivi si sarebbero verificati anche all'interno di alcuni uffici dell'Asl Napoli 1 Centro. Contestualmente al decreto di fermo, è stato eseguito anche un decreto di perquisizione presso l'abitazione dell'indagato e nella sede della società che sarebbe, di fatto, gestita dallo stesso: i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato documentazione contabile. Il fermo è stato convalidato dal gip del Tribunale di Napoli che, nei confronti dell'indagato, ha disposto la custodia cautelare in carcere.