Voucher asili nido Regione Campania 2025-2026: domande al via, fino a 3.000 euro a famiglia

Domande online dal 9 marzo al 23 aprile: contributi fino a 3.000 euro per abbattere le rette dei nidi. Requisiti ISEE, graduatorie e scadenze.
A cura di Redazione Napoli
Domande al via per i voucher asili nido della Regione Campania: da oggi 9 marzo e fino al 23 aprile le famiglie con figli tra 0 e 36 mesi possono chiedere il contributo per abbattere i costi delle rette, pubbliche o private, purché le strutture siano autorizzate. La misura copre l’anno educativo 2025-2026 ed è finanziata con fondi europei del programma Fse+, con una dotazione di 2 milioni di euro.

Il meccanismo è semplice: paga la famiglia, rimborsa la Regione. Il voucher copre iscrizione, retta mensile e mensa, mentre restano fuori bolli e servizi extra. Il contributo è modulato sull'Isee, ovvero il "Redditometro": fino a 3mila euro annui per redditi sotto i 15mila euro, 2.500 euro fino a 30mila, 1.500 euro fino a 45mila. In ogni caso il rimborso non può superare la spesa effettiva sostenuta e documentata.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni, compreso il contributo Inps, ma l'importo regionale viene calcolato al netto di quanto già ricevuto. Tradotto: niente doppi rimborsi sulla stessa retta. Le mensilità coperte vanno da settembre 2025 a giugno 2026, con possibile estensione a luglio se il servizio resta aperto.

Le domande si presentano esclusivamente online sulla piattaforma dei servizi digitali regionali, con accesso tramite Spid o Cie, ovcero la carta d'identità elettronica. Va inoltrata una richiesta per ogni figlio e non sono ammesse modifiche dopo l'invio. Le istanze saranno finanziate fino a esaurimento fondi. La graduatoria premierà l’Isee più basso; a parità di reddito avranno priorità le famiglie monoparentali e, in ultima battuta, l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Una volta ammessi, i genitori dovranno caricare fatture e pagamenti tracciabili per ottenere il rimborso nelle finestre previste: chi sbaglia tempi o documenti resta fuori.

