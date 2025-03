Voragine si apre in strada a Pomigliano, il bus turistico sprofonda e resta incastrato Una voragine si è aperta in strada a Pomigliano d’Arco al passaggio di un bus turistico. Sul posto i carabinieri. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Una voragine si è aperta in strada ieri sera a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, mentre stava transitando un bus turistico. La strada si è letteralmente squarciata. Il pullman è rimasto incastrato con le ruote nella buca che si è aperta di sotto. Il mezzo è rimasto bloccato, impossibilitato a proseguire la marcia. L'autista è stato costretto a scendere per verificare le condizioni della strada e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate molte persone allarmate da quanto stesse succedendo. Chiesto l'intervento anche di forze dell'ordine e vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. A segnalare l'accaduto è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha pubblicato il video del bus intrappolato sui suoi canali social. L'episodio risalirebbe alla giornata di ieri, venerdì 21 marzo 2025.

Il bus resta incastrato nella buca a Pomigliano

"A Pomigliano d'Arco – scrive Borrelli sul suo profilo Facebook ufficiale – un bus è rimasto bloccato in una mega buca che si è aperta per strada. Sul posto ci sono i Carabinieri". I militari dell'Arma hanno avviato i rilievi del caso per approfondire cosa sia avvenuto, come prevede la prassi. Mentre sono stati allertati i tecnici comunali ed i vigili del fuoco per le verifiche di tenuta della carreggiata e per avviare le operazioni di rimozione in sicurezza del bus e, successivamente, di ripristino del mano stradale. Non è ancora chiaro quale possa essere stata l'origine del cedimento. Non si esclude la possibilità di infiltrazioni o del coinvolgimento di sottoservizi. Solo ipotesi è bene precisare. Solo i successivi accertamenti tecnici potranno fugare ogni dubbio.