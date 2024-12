video suggerito

Voragine a Secondigliano, la situazione aggiornata: autobotti a Casavatore e Arzano Sgomberate 70 persone per il crollo dell’acquedotto a Secondigliano. Autobotti della protezione civile per erogare l’acqua potabile. Ad Arzano scuole chiuse oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Autobotti ad Arzano e Casavatore per portare l'acqua agli abitanti. L'erogazione idrica è stata interrotta da ieri notte a causa del crollo dell'acquedotto a Secondigliano, quartiere nord di Napoli, con il cedimento del collettore che arriva da San Prisco, che ha prodotto una voragine di una decina di metri. Sono 4 i palazzi sgomberati, con 22 famiglie evacuate, per un totale di circa 70 persone. Ad Arzano, la sindaca Cinzia Aruta questa mattina ha ordinato la chiusura delle scuole. Situazione grave anche a Casavatore, dove il sindaco Vito Marino ha comunicato l'esaurimento delle risorse idriche comunali. A Secondigliano, il crollo si è verificato in via Cupa Vicinale dell'Arco. La situazone è monitorata costantemente dai consiglieri comunali Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture, e Gennaro Acampora, capogruppo Pd. L’evento è collegato ad un’infrastruttura in concessione al gestore Acqua Campania.

A Secondigliano staccate utenze luce e gas

A Secondigliano sono state staccate per precauzione le utenze luce e gas, nell'attesa della riparazione del guasto. Sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino. Ma i lavori non sono semplici. Il crollo è avvenuto in una conduttura che si trova a circa 6 metri di profondità, in una galleria larga 10 metri circa. Sul posto si è recato il Comandante dei Vigili del Fuoco, Michele Mazzaro. In Prefettura, il prefetto Michele Di Bari ha convocato il tavolo permanente del Centro coordinamento soccorsi. Sul posto i Vigili del fuoco con il nucleo Saf e la Protezione civile comunale oltre alla Polizia.

Il sindaco di Arzano, Cinzia Aruta, ha spiegato:

Si avvisa la cittadinanza che la fornitura idrica è in corso di ripristino da parte di Acqua Campania.E’ stato stimato che i lavori di ripristino termineranno nella mattinata odierna ma che sarà necessaria qualche ora perché l’acqua vada in pressione e raggiunga le abitazioni, soprattutto dei piani più alti.Nel frattempo il Comune sta reperendo autobotti da collocare in punti del centro abitato per consentire ai cittadini un prelievo di piccole scorte.La prima autobotte sarà collocata a breve in via Colombo, area mercatale.

Mentre il sindaco di Casavatore, Vito Marino, ha affermato:

Si avvisa la cittadinanza che le risorse idriche accumulate nelle vasche comunali si sono esaurite. Acqua Campania spa ha comunicato in nottata di avere effettuato manovra diversiva di fornitura al nostro comune che al momento non produce il risultato sperato. Allo stato vi è mancanza d'acqua su tutto il territorio comunale. Gli uffici sono in contatto con Acqua

Campania spa e con gli enti sovra comunali per la gestione dell'emergenza. Seguiranno aggiornamenti. Ci scusiamo per il disagio.