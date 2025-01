video suggerito

Voragine a Cardito, cede la facciata di un palazzo: 4 famiglie evacuate Cede il manto stradale, poi la facciata di un palazzo: 4 famiglie sgomberate a Cardito. Domani scuole chiuse, interrotta la fornitura idrica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Paura a Cardito, dopo che prima si è aperta una voragine in strada e, poche ore dopo, è crollata anche la facciata di un palazzo: quattro le famiglie sgomberata, fa sapere la Prefettura di Napoli che spiega come le cause del cedimento siano in fase di accertamento. Nelle scorse ore, sui gruppi cittadini, in tanti segnalavamo l'apertura della voragine apertasi su via Nuova Belvedere a Carditello, frazione del Comune di Cardito, nell'hinterland di Napoli.

Voragine che si è aperta attorno alle 7 di questa mattina, ma che col passare delle ore ha portato anche al cedimento della facciata del palazzo che dà sulla strada. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro della Rete. "Solo per miracolo non è accaduta una tragedia", ha spiegato il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra, "Com’è possibile che si sia arrivati a questo punto nonostante sopralluoghi e segnalazioni? Chiedo che vengano rapidamente accertate le responsabilità di quanto successo. Chi ha sbagliato paghi. La vita dei cittadini è stata messa in serio pericolo. Adesso si proceda per limitare i disagi e ripristinare i danni il prima possibile". Il gruppo consiliare Cardito Valore Comune ha aggiunto: "La voragine è di dimensioni importanti, ha inghiottito anche un palo della pubblica illuminazione", aggiungendo che vi sarebbe stata "anche una perdita di gas. Siamo vicini alle famiglie che stanno attraversando sicuramente un momento particolare", ed annunciando: "Chiederemo spiegazioni in Consiglio Comunale".

Il Comune di Cardito, intanto, ha fatto sapere che è stata sospesa l'erogazione idrica e che domani lunedì 13 gennaio le scuole sul territorio resteranno chiuse:

Si informa la cittadinanza che, a causa di un grave cedimento verificatosi questa mattina in via Nuova Belvedere, sono in corso lavori urgenti di riparazione alla rete idrica e fognaria. L’evento ha provocato significativi disagi alla comunità, coinvolgendo il manto stradale e causando l’interruzione del servizio di erogazione dell’acqua.Gli operai sono già al lavoro e proseguiranno ininterrottamente durante tutta la notte per garantire il ripristino della rete idrica entro la giornata di lunedì 13 gennaio.A fronte della gravità della situazione, il Comune di Cardito ha disposto la chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale per la giornata di lunedì 13 gennaio.