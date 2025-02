video suggerito

Vomero, vigili feriti dal parcheggiatore abusivo all'esterno dell'ospedale Santobono: preso aggressore Un parcheggiatore abusivo ha aggredito la Polizia Locale al Vomero. Un agente ferito: 5 giorni di prognosi. Preso l'aggressore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Agenti della Polizia Locale di Napoli aggrediti dal parcheggiatore abusivo all'esterno dell'ospedale pediatrico Santobono nella V Municipalità Vomero-Arenella. L'aggressione è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 25 febbraio 2025. Gli agenti dell’Unità Operativa Vomero erano impegnati in un'operazione volta al contrasto dell'attività dei posteggiatori illegali, esercitata in particolar modo nelle vicinanze degli ospedali.

I controlli anti-parcheggiatori abusivi al Santobono

Nel corso dei controlli, i caschi bianchi hanno individuato 3 parcheggiatori, che sono stati denunciati. Uno di questi però, un 50enne napoletano con numerosi precedenti specifici per resistenza e oltraggio anche a danno di altre forze d polizia, ad un certo punto ha cercato di sottrarsi ai controlli, opponendo resistenza. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe assalito uno degli agenti, ferendolo. Ma il pronto intervento anche degli altri colleghi, giunti in soccorso, è riuscito a scongiurare il peggio, bloccando l'aggressore.

L'aggressore è stato bloccato dagli agenti

Il 50enne è stato bloccato, non senza difficoltà, dagli agenti della municipale. L'agente ferito è stato, quindi, subito soccorso dai colleghi e poi refertato in ospedale, dove il personale sanitario, dopo avergli prestato soccorso, gli ha prescritto 5 giorni di prognosi per la guarigione. Il parcheggiatore abusivo, nel frattempo, è stato fermato dalla Polizia Locale e portato in caserma. Dovrà rispondere di lesioni, minacce, resistenza, aggressione oltre alla reiterazione dell'attività di parcheggiatore abusivo. Oggi è fissato il rito per direttissima.