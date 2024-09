video suggerito

Vomero, via Cimarosa chiusa 4 ore per "albero pericolante": traffico impazzito. Riaperta alle 16 Traffico in tilt per un platano a rischio crollo. Sul posto i vigili del fuoco. Via Cimarosa è stata riaperta alle 16.

A cura di Pierluigi Frattasi

Traffico impazzito al Vomero oggi pomeriggio per la chiusura improvvisa di via Cimarosa, la strada che costeggia la Villa Floridiana e conduce da via Luca Giordano a piazza Vanvitelli. L'importante, anche se piccola, arteria stradale è stata chiusa per motivi di sicurezza per consentire l'intervento dei vigili del fuoco a causa della segnalazione di "un albero pericolante". Nello specifico un platano che sorge lungo la strada alberata. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal Comandante Generale, Ciro Esposito, che hanno deviato la circolazione veicolare.

L'intervento dei pompieri è iniziato in mattinata e si è concluso attorno alle ore 16,00 di oggi, martedì 24 settembre 2024, quando via Cimarosa è stata finalmente riaperta.