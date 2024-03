Vomero, tornano a casa gli abitanti del palazzo lesionato in via Solimena sgomberato un mese fa Gli sfollati rientrati a casa dopo un mese, riaperti i negozi nel palazzo sgomberato il 9 febbraio. La strada resta ancora chiusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Rientrano a casa dopo oltre un mese le famiglie sgomberate dal palazzo di via Solimena 113 il 9 febbraio scorso, a causa di una lesione provocata da un cedimento delle condutture. Negli scorsi giorni, infatti, è arrivato finalmente il Certificato di Eliminato Pericolo (Cep) provvisorio, che ha consentito alla V Municipalità Vomero-Arenella di rilasciare l'autorizzazione. Ieri sera, lunedì 11 marzo 2024, le famiglie sfollate dai 12 appartamenti hanno cominciato così a far rientro nelle proprie abitazioni. Ed anche i negozi interdetti oggi hanno potuto riaprire i battenti.

Gli sfollati rientrati a casa dopo un mese, riaperti i negozi

Al momento si attende però ancora la riapertura della strada, che resta chiusa alla circolazione a seguito dell'ordinanza emanata il 10 febbraio scorso. I dissesti avevano riguardato in particolare la Scala A del condominio, ma si è appurato poi che c'erano stati dei riflessi anche sull'altra scala. Una situazione che ha indotto i vigili del fuoco ad ordinare lo sgombero in via cautelare. Nei giorni successivi sono stati subito eseguiti i lavori di messa in sicurezza.

L'edificio è stato puntellato ed è stato così possibile acquisire il certificato di eliminato pericolo. Sulla vicenda, intanto, sono accesi anche i riflettori della Procura della Repubblica di Napoli, che ha aperto un fascicolo sulla voragine avvenuta in via Morghen il 21 febbraio, ma che ha condotto degli accessi anche sul palazzo di via Solimena. Al momento, ad ogni modo, i due episodi sembrerebbero distinti l'uno dall'altro. Sul posto anche il consigliere municipale Ivan Venanzoni che ha fatto sentire la propria vicinanza ai condomini.

L'amministratore a Fanpage.it: “Eliminato il pericolo per il condominio”

Fanpage.it ha contattato l'amministratore del condominio di via Solimena 113, Enrico Maio, che spiega:

Abbiamo avuto dalla Municipalità l'autorizzazione al rientro nelle abitazioni. Abbiamo presentato il Cep provvisorio dei nostri ingegneri giovedì scorso. Dopo la valutazione, lunedì abbiamo ricevuto la pec e quindi i condomini sono rientrati ed hanno riaperto i negozi. Si tratta di 12 appartamenti e 3 esercizi commerciali che erano stati interdetti dai vigili del fuoco per motivi precauzionali. Allo stato attuale abbiamo puntellate la scala A e la scala B, perché quando si è verificato il dissesto della verticale si è tirata leggermente anche l'altra.

E aggiunge:

Il problema sembra essere legato al cedimento di una conduttura pubblica. Sembra che un tubo dell'acqua si sia rotto ed abbia riempito dei vuoti. Una condizione che poi ha portato gli edifici a scendere. Anche in via Luca Giordano sembra che ci sia questa problematica in strada. I monitoraggi in via precauzionale continueranno a tutela dei condomini grazie al controllo meticoloso dei geologi Savarese e Cucco. Sarebbe auspicabile, a mio parere, anche un ulteriore accertamento del Comune sulle condizioni della strada e delle condutture dei sottoservizi. Apprezziamo la proposta di sgravi sulla Tari, anche se non colma i disagi patiti dagli inquilini che in questi giorni hanno avuto ingenti spese. Molti avrebbero gradito forse anche una maggiore vicinanza umana da parte dell'amministrazione comunale, che, a parte alcuni casi, è sembrata purtroppo distante.