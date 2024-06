video suggerito

Vomero, tenta rapina in pasticceria a via Scarlatti, poi ruba la cassa in un locale a via Bernini e fugge Prima tenta la rapina in via Scarlatti, ma la commessa non riesce ad aprire la cassa. Poi ruba 260 euro in un altro locale. Arrestato 36enne.

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Fa irruzione nella pasticceria di via Scarlatti al Vomero e minaccia la commessa per farsi consegnare l'incasso. Ma la rapina non va a buon fine, perché la cassa non si apre. Il ladro allora fugge, ma non soddisfatto di andarsene a mani vuote, entra in un'altra pasticceria di via Bernini e questa volta riesce a mettere a segno il colpo, rubando il registratore di cassa e fuggendo col bottino: circa 260 euro. I carabinieri, però, si mettono subito sulle sue tracce e lo ritrovano. Incastrato dai filmati delle telecamere.

La tentata rapina in via Scarlatti

Finisce così la fuga di un 36enne, già sorvegliato speciale. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia Vomero per tentata rapina e furto aggravato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 36enne ha tentato prima di rapinare una pasticceria in via Scarlatti. Ma è dovuto scappare a mani vuote perché la dipendente minacciata non è stata in grado di accedere al contenuto della cassa.

Il colpo a segno in via Bernini

A segno ci è andato in via Bernini. Approfittando della distrazione del personale di un'altra pasticceria, ha agguantato il registratore di cassa e si è dileguato. 260 euro circa il bottino complessivo. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e, dopo aver visionato le immagini delle telecamere, sono riusciti facilmente a identificarlo. In casa gli hanno trovato arnesi per lo scasso e poco dopo hanno rinvenuto la cassa ancora intatta ma senza denaro, nei pressi di una chiesa.

È finito così in manette e quindi in carcere. Dovrà rispondere anche della violazione della misura della sorveglianza speciale. Non solo questo durante i controlli notturni dei militari nel quartiere Vomero, 4 giovanissimi sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti. Numerose le contravvenzioni al codice della strada, quasi tutte per guida senza casco o senza assicurazione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.