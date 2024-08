video suggerito

Vomero, sospeso nel vuoto a 30 metri minaccia di lanciarsi su asse via Cinthia: salvato da vigili e pastore evangelico Il giovane è stato soccorso dagli agenti di pattuglia della Polizia Locale. Sul posto era presente un pastore evangelico che si è offerto di ospitare e aiutare il malcapitato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sospeso nel vuoto a 30 metri d'altezza, sulla strada perimetrale Vomero-Pianura, un 35enne napoletano minaccia di lanciarsi di sotto. Attimi di panico in via vicinale Cintia, nella zona occidentale di Napoli. Solo l'intervento provvidenziale degli agenti della Polizia Locale è riuscito ad evitare il peggio. I caschi bianchi del Cot erano di pattuglia nella zona del Vomero e di Soccavo assieme agli agenti della pattuglia dell'Unità Operativa di Soccavo, quando hanno notato un uomo arrampicato su un albero al di fuori del guard rail e della rete di protezione che delimitano il ponte che sovrasta l'asse viario Vomero-Pianura. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto nella giornata di venerdì 23 agosto 2024, attorno alle 15,30.

Aggrappato a un albero, salvato dalla polizia locale

Il giovane era sospeso ad un'altezza di circa 30 metri e sembrava in forte stato di agitazione, in preda ad una crisi di pianto. A quel punto, gli agenti non hanno perso tempo ed hanno deciso di intervenire, avvicinando il ragazzo con cautela, per non farlo spaventare. Il 35enne, con forte depressione e con problemi familiari e di tossicodipendenza, era aggrappato all'albero ad una grande altezza e minacciava di buttarsi nel vuoto.

Il 35enne aiutato da un pastore evangelico che gli ha offerto riparo e aiuto

I caschi bianchi hanno cercato di calmarlo. Dopo alcuni minuti di dialogo, sono riusciti a tranquillizzarlo ed a convincerlo a scendere in sicurezza. Il giovane ha rifiutato le cure mediche del 118. Sul posto era presente un pastore della chiesa evangelica che si è offerto di ospitare per la giornata il ragazzo e di trovargli poi sistemazione in una comunità per tossicodipendenti. Dopo aver accertato le credenziali del pastore, gli agenti hanno aiutato il ragazzo a salire in auto e lo hanno scortato fino a casa in sicurezza. Il tutto è avvenuto sotto la supervisione costante del Centro Radio Comando della Polizia Locale.