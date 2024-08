video suggerito

Vomero, si finge tecnico d'ascensore, segue donna a casa e la rapina: lei lo blocca e lo fa arrestare Tentativo di rapina in via Jannelli al Vomero. Il rapinatore, un 47enne di Marano, è stato arrestato: aveva anche un paio di forbici.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si finge un tecnico di ascensore, segue una donna fino al pianerottolo di casa, poi la rapina della borsa, trascinandola per le scale. Ma lei non molla la presa. Riesce a bloccarlo con grande energia ed a chiamare il compagno che la aspetta nell'appartamento, ignaro di tutto. Il rapinatore viene bloccato e alla fine arrestato. La violenta aggressione è accaduta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 agosto 2024, in via Jannelli al Vomero. Nei guai un 47enne di Marano di Napoli. L'uomo è stato tratto in arresto per tentata rapina e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un paio di forbici.

La rapina al Vomero in via Jannelli

Sul posto sono arrivati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, allertati dalla Sala Operativa, mentre erano impegnati in servizio di controllo del territorio, per la segnalazione di una donna rapinata all’interno di un condominio.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato una coppia che stava trattenendo un soggetto e li hanno raggiunti accertando che l'uomo, pochi istanti prima, dopo essersi spacciato per il tecnico degli ascensori, aveva seguito la donna fino al piano di casa dove, dopo averla trattenuta per un braccio, le aveva strappato la borsa trascinandola per le scale. Qui, la vittima, riusciva a trattenere il rapinatore attirando l’attenzione del compagno che si trovava in casa, il quale, udite le urla della compagna è uscito ed ha trattenuto il soggetto fino al sopraggiungere della polizia.