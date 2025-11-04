Vomero senz’acqua questa mattina: “Nessuno lo sapeva, in difficoltà migliaia di famiglie”

La collina del Vomero

Vomero senz'acqua questa mattina. Molte zone del quartiere collinare di Napoli oggi, martedì 4 novembre, si sono risvegliate con i rubinetti a secco. Disagi patiti da migliaia di famigli nelle zone del Vomero alto, tra San Martino e via Morghen, nella zona superiore di piazza Vanvitelli. Si tratta dei lavori necessari e indifferibili di Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica, sull'acquedotto di Napoli. L'intervento era stato annunciato dalla società con un post sui suoi canali social venerdì scorso, 31 ottobre. "Stamattina – commenta Francesco Flores, consigliere della V Municipalità – gli abitanti del Vomero hanno scoperto di non avere acqua. Migliaia di persone, lavoratori che dovevano prepararsi per recarsi in ufficio e studenti che dovevano andare a scuola. Non sono stati affissi avvisi nelle strade e nei condomini interessati dall'interruzione idrica, a quanto ci risulta. Né tutte le persone hanno strumenti informatici e leggono i social o la pagina Facebook di Abc. Bisognava fare una maggiore comunicazione".

Niente acqua al Vomero: lavori all'acquedotto

"A causa di problemi imprevisti – scrive Abc in un post aggiornato alle 11 di oggi – si stanno verificando difficoltà nell'erogazione idrica zona Vomero-San Martimo. Le squadre operative sono già in azione per la risoluzione". L'azienda idrica venerdì aveva anticipato della "necessità di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria su una condotta di adduzione di grande diametro. Per ridurre il disagio alle utenze della città di Napoli alimentate dall’adduttore in questione ABC eseguirà dalle ore 12.00 del giorno 03/11/25 alle ore 22.00 del giorno 04/11/25 una serie di complesse manovre sui propri impianti. Tali manovre potrebbero determinare fenomeni di torbidità con trascinamento dei sali e deficienze di pressione ai piani alti nel quartiere Vomero ed in particolare nella zona di San Martino. ABC Napoli si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che saranno arrecati".