Vomero, incidente in via Domenico Fontana: auto si ribalta, ferita una donna 40enne L’incidente nella curva che si trova poco prima dell’incrocio con via Bernardo Cavallino. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale in via Domenico Fontana, nella V Municipalità Vomero-Arenella. Un'auto si è ribaltata per motivi ancora da chiarire, nella curva che si trova poco prima dell'incrocio con via Bernardo Cavallino, poco prima della scuola media statale Minucci. Il veicolo si è rivoltato andando a poggiare col tettuccio sull'asfalto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli ed i vigili del fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi del caso e la rimozione dell'auto dalla carreggiata. La conducente del veicolo, secondo le prime ricostruzioni, sembra non abbia riportato gravi ferite.

Ferita una donna di 40 anni

La conducente è una donna di 40 anni, che sarebbe riuscita ad uscire da sola dall'auto. La donna è stata poi trasportata dall'ambulanza del 118 all'Ospedale in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'auto, sulla quale viaggiava la donna, potrebbe aver dovuto fare una manovra forse per scansare un altro veicolo, considerando che l'incidente è avvenuto in una curva molto stretta. Ma sul luogo dell'incidente non risulterebbe alcun impatto con altre vetture o motorini. Soltanto l'esito delle indagini della polizia locale potrà chiarire quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere utilizzate eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di chiarire quanto accaduto.