Vomero, incendio stanotte al Parco Mascagna: arrivano i pompieri con l'autobotte Ancora danni al Parco Mascagna del Vomero, chiuso per lavori. Il consigliere Nasti: "Subito la vigilanza notturna"

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio stanotte al Parco Mascagna al Vomero. Sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco del Comando di Napoli, con una autobotte, per domare le fiamme. A denunciarlo il consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella, Rino Nasti, che scrive: "Grazie ai vigili del Fuoco subito intervenuti. Al Comune di Napoli chiediamo di mettere il guardiano notturno. Si tratta dell'ennesimo episodio avvenuto nel parco. Bruciati dei cartoni all’interno, nella zona imperversa un senza fissa dimora con problemi psichici, spesso entrano i ragazzini".

Ancora danni al Parco Mascagna del Vomero, chiuso per lavori

L'incendio è scoppiato nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. A lanciare l'allarme sono stati gli abitanti della zona che hanno allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuti i pompieri. Il parco è chiuso al pubblico da oltre un anno, da quando a settembre 2023 è stato cantierizzato per procedere ai lavori di ripristino, dopo alcuni atti vandalici che ne avevano danneggiato alberi e strutture.

Il consigliere Nasti: "Subito la vigilanza notturna"

Attualmente i lavori si avviano verso la conclusione. Il consigliere ambientalista Rino Nasti non ha dubbi: "Per fermare questi atti all'interno del parco è necessaria la vigilanza notturna, come avviene in tutti i cantieri che si rispettino. Così finirà questa caccia alle streghe, con danni, alla quale stiamo assistendo impotenti da mesi". I cittadini negli scorsi mesi hanno chiesto più sorveglianza nella zona, dove si sono verificati vari raid di babygang, con vandalizzazioni, aggressioni e danni all'arredo urbano.