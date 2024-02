Vomero in Love: stand per innamorati e cioccolata artigianale fino al 14 febbraio Vomero in Love tra via Scarlatti e via Luca Giordano: stand, spettacoli e cioccolata artigianale per gli innamorati fino al 14 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si terrà fino al 14 febbraio l'iniziativa Vomero in Love, nell'omonimo quartiere di Napoli: cioccolato artigianale, stand per innamorati e spettacoli, oltre a spazi per i più piccoli. Gli stand, tra via Luca Giordano e via Scarlatti, vedrà la presenza di maestri cioccolatieri con artigianato di vario tipo dedicato all'alimento più dolce e per questo più "attinente" agli innamorati soprattutto in vista di San Valentino.

Ad allietare i più piccoli ci sarà il teatro di burattini di Mario Ferraiolo e la mascotte "Cuore", con la quale sarà possibile scattare dei selfie. Marinella Pepe, invece, designer di gioielli artigianali, si troverà agli stand per i laboratori di bijoux. Sempre su via Luca Giordano, ci sarà inolter il laboratorio "Art Attack", dove i più piccoli assieme agli esperti potranno creare una cornice di San Valentino o il segnalibro di Carnevale con le proprie mani. L'evento "Vomero in love", organizzato dalla D2 Eventi con il patrocinio dell'assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, della V Municipalità del Comune di Napoli, presieduta da Clementina Cozzolino, e della Cna Campania Nord, durerà fino a San Valentino, mercoledì 14 febbraio.