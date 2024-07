video suggerito

Cosa fare a Napoli: il 27 e 28 luglio Maria Pia De Vito e Peppe Barra sul Vesuvio per Pomigliano Jazz Il 27 e 28 luglio Maria Pia De Vito e Peppe Barra saranno protagonisti di due concerti sul Vesuvio per il Pomigliano Jazz: al cantante l’onore dell’evento sul cono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Pomigliano Jazz cala un uno due sul Vesuvio e dopo il concerto sold out di Marco Zurzolo all’Osservatorio Vesuviano questa volta tocca ad altri due appuntamenti esclusivi e speciali che avranno protagonisti due tra le voci più importanti, caratteristiche e suggestive della musica napoletana e italiana. Maria Pia De Vito il 27 luglio e Peppe Barra il 28 luglio, infatti, sono i protagonisti dei due concerti conclusivi di “Vesuvius Jazz”, ovvero la nuova sezione realizzata nell’ambito della XXIX edizione del festival diretto da Onofrio Piccolo, promossi in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Da anni, ormai, il Pomigliano Jazz ha nel Vesuvio una delle sue location più belle e suggestive e il concerto sul cono è diventato un appuntamento fisso per tutti gli amanti della musica, non solo jazz: un'idea che ha portato in uno dei luoghi più famosi al mondo la musica, con concerti pensati esclusivamente per l'occasione, mentre da quest'anno il format si è allargato ad altri cocnerti che si terranno in altri spazi sul Vesuvio. E così, per la prima volta, il sentiero numero 6, meglio conosciuto come Strada Matrone, ospiterà sabato 27 luglio il concerto del trio di Maria Pia De Vito in un concerto in cui la cantante si esibirà col chitarrista brasiliano Roberto Taufic e a Roberto Rossi alla batteria.

Il concerto, che si terrà sull’antica strada inaugurata nel 1927 dai fratelli Matrone per risalire al Gran Cono, riaperta lo scorso anno, vedrà Maria Pia De Vito presentare dal vivo (dalle ore 19.30) "Linha de Passe", spettacolo che fonde tradizione musicale brasiliana, napoletana e jazz: "Un live che rivela quanto mondi espressivi apparentemente distanti abbiano in realtà moltissimi elementi in comune: melanconia, lirismo, fatalismo ed altri più squisitamente lessicali e melodici". A partire dalle 17 si terranno escursioni nelle aree naturalistiche dell’antica Strada Matrone, con parziale risalita con mezzi elettrici e degustazioni di prodotti tipici del territorio vesuviano a cura delle aziende vinicole del Consorzio Vini Vesuvio.

Leggi anche I Metamostri al Giffoni Film Festival con un episodio sull'autodeterminazione delle bambine

Domenica 28 luglio, invece, sarà la volta del classico concerto evento sul Gran Cono del Vesuvio che ha come protagonista, quest'anno, Peppe Barra che per l'occasione sarà accompagnato dalla fisarmonicista e compositrice greca Magda Giannikou, dal sassofonista Daniele Sepe e dal chitarrista Paolo del Vecchio, compagno di lunga data del cantante che daranno vita allo spettacolo intitolato Magma che, si legge nella nota stampa "Non sarà un semplice concerto, ma un'immersione nell'anima ardente della musica napoletana e del jazz. Un evento che esalta l'eredità culturale di Peppe Barra, portando in primo piano la passione e l'energia della sua musica che ha conquistato diverse generazioni".

Come sempre gli organizzatori chiedono al pubblico di rispettare alcune linee guida di comportamento, visto il luogo in cui si tiene il concerto: "L’appuntamento è alle ore 16 al piazzale quota 1.000 di Ercolano, dove sono situati punti ristoro. Dal piazzale (dalle 16.30) si risale a piedi in piccoli gruppi accompagnati dalle guide vulcanologiche, lungo una serie di tornanti straordinariamente panoramici che conducono fino all’orlo del cratere. Arrivati in vetta, si assiste al concerto – inizio ore 18.30 – seduti a terra su cuscini. I musicisti suoneranno fino al tramonto. Al termine del concerto si ritorna al piazzale sempre accompagnati dalle guide vulcanologiche".