Herbie Hancock in concerto a luglio a Napoli: come acquistare i biglietti per la leggenda del Jazz all’ex Base Nato

A cura di Redazione Napoli

Herbie Hancock (ph Sandy Young/Getty Images for Nobel Peace Prize Concert)

È stato annunciato il concerto di Herbie Hancock all'ex base Nato di Bagnoli, a Napoli, un concerto che si tiene in esclusiva per il Sud Italia, e porterà uno dei più grandi jazzisti della storia del jazz in città. Pianista di fama internazionale, e autore di brani immortali come Cantaloupe Island e Watermelon man, il pianista americano si esibirà il lunedì 21 luglio 2025 (a partire dalle ore 21.30). Quello di Hancock, appena annunciato, è già uno dei concerti più attesi dell'estate partenopea che vede tanti artisti nazionali e internazionali in cartellone, anche per la caratura del jazzista che nella sua storia ha collaborato, tra gli altri, con Miles Davis.

Come acquistare i biglietti per Herbie Hancock

I biglietti per il concerto – prodotto da Palapartenope, Ufficio K srl e Duel Production – di Herbie Hancock del 21 luglio all'ex Base Nato di Bagnoli (Via della Liberazione), sono già in vendita ed è possibile acquistarli online sul sito ufficiale di TicketOne. I prezzi variano dai 63.60 euro del quarto settore, fino al primo settore da 140.05 euro, passando per il secondo settore costa 114.58 euro e il terzo 89.12 euro, tutti, ovviamente, comprese le commissioni.

Chi è Herbie Hancock

Herbie Hancock è uno dei più importanti pianisti jazz al mondo, vincitore di 14 Grammy Awards (compreso quello di Album dell'anno con "River: The Joni Letters") e protagonista di una carriera che lo ha portato a suonare con alcuni dei più grandi artisti al mondo, essendo lui stesso autore di album seminali per la musica mondiali, mescolando i generi, soprattutto jazz e funk ed essendo uno degli artisti più influenti per chiunque si sia confrontato col jazz elettronico e l'R&B: "Herbie è stato il passo dopo Bud Powell e Thelonious Monk, e non ho ancora sentito nessuno che sia venuto dopo di lui" come disse Miles Davis nella sua autobiografia. Nato a Chicago nel 1940, Hancock è autore di album che sono pietre miliari della musica mondiale, come il progetto Head Hunters (primo album jazz a diventare Platino), Empyrean Island, Future Shock, Takin' off e canzoni come Rockin per cui vinse un Grammy, ma ottenne anche un Premio Oscar per la migliore colonna sonora del film "Round Midnight – A mezzanotte circa".