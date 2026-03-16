Vomero, il liceo Pansini senza elettricità: tutti gli studenti a casa

La sede di via San Domenico del Liceo Pansini

Chiusa la sede di via San Domenico del Liceo Classico "Adolfo Pansini" al Vomero, manca l'elettricità. Tutti gli studenti a casa. I disagi, a quanto si apprende, si sarebbero manifestati già alla fine della scorsa settimana. Tanto che l'assemblea degli studenti era stata spostata presso la sede succursale. Oggi, lunedì 16 marzo, il plesso di via San Domenico è rimasto chiuso. Alunni e docenti sono stati informati con un avviso sulla bacheca scolastica: "A causa dell'interruzione dell'energia elettrica le attività didattiche della sede di via San Domenico sono sospese il giorno lunedì 16 marzo 2026".

La chiusura della scuola è arrivata a sorpresa per molti studenti, che oggi, infatti, si sono recati lo stesso nel plesso San Domenico, utilizzando le navette messe a disposizione dalla Città metropolitana. È presumibile che entro la giornata di domani le lezioni possano tornare regolari, se sarà risolta la problematica. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la mancanza di energia elettrica sarebbe attribuibile ad un guasto elettrico. Tra venerdì e sabato, secondo quanto si apprende, ci sarebbe stato l'intervento sulla cabina per un adeguamento. Al momento, l'impianto sarebbe tornato di nuovo funzionante.

La sede storica del Pansini in piazza Quattro Giornate

La sede centrale storica del Liceo Pansini in piazza Quattro Giornate, vicino allo stadio Collana, è chiusa ormai da un paio d’anni. Adesso è considerata sede principale la sede di via San Domenico, per la precisione fosso San Domenico, quella attualmente coinvolta nel disservizio. La sede succursale, invece, è quella che si trova nelle adiacenze di via Piave, ma ospita un numero limitato di studenti e professori.