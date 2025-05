Vomero, grosso ramo di albero crolla sulle auto: paura in via Morghen

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un grosso ramo si stacca improvvisamente dall'albero e crolla sulle auto parcheggiate di sotto. Paura in via Morghen al Vomero, questa mattina. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 29 maggio 2025, all'incrocio con tra via Morghen e via Cimarosa, proprio di fronte alle scale che portano in piazzetta Fuga. Un tratto di strada molto frequentato anche per la vicinanza del supermercato. Per fortuna, a quanto si apprende, non ci sarebbero stati feriti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal Comandante Ciro Esposito, e il personale della protezione civile del Comune di Napoli, che sta provvedendo alla messa in sicurezza della zona e alla rimozione dei rami. Le auto sottostanti, purtroppo, sono rimaste lievemente danneggiate.