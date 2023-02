Trasporto pubblico a Napoli

Vomero, ecco la nuova piazza degli Artisti col parcheggio: alberi, panchine e box interrati L’area centrale della piazza sarà pedonalizzata con aiuole, alberi e panchine. Via le strisce per la sosta in superficie. L’ok della Soprintendenza al progetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

La nuova piazza degli Artisti al Vomero avrà il parcheggio pertinenziale sotterraneo, l'area centrale sarà pedonalizzata, con aiuole, alberi e panchine. Nella rotonda centrale sarà collocato un albero di Canfora (Cinnamomun Canfora). Saranno aboliti tutti gli stalli di sosta che al momento si trovano in superficie, attorno alla parte centrale della piazza. Resteranno solo i posti auto per i disabili, quelli per le bici e i i monopattini elettrici, decentrati, però, verso le strade laterali.

È quanto prevede il progetto esecutivo dello stralcio funzionale, approvato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali che ha rilasciato nulla osta tecnico con prescrizioni, e presentato dalla Cooperativa edilizia Napoli 2000 per la realizzazione degli oltre 500 box interrati. I lavori per riqualificare la piazza, che collega via Tino da Camaino, via Luca Giordano, il mercatino di Antignano e quello De Bustis, dovrebbero durare circa due anni.

Parcheggio sotterraneo al Vomero, riaperto dibattito dopo 10 anni

Il progetto del parcheggio sotterraneo di piazza degli Artisti è rispuntato dopo circa 10 anni di lunghi contenziosi amministrativi, vinti dalla ditta. Nel 2018, i lavori furono bloccati anche sull'onda delle proteste dei comitati No Box. Il progetto è stato in parte modificati e il primo lotto autorizzato tra il 2019 e il 2021 dalla Soprintendenza è quello di piazza degli Artisti (mentre nel progetto definitivo ne sono previsti altri due in via De Bustis e in via Tino da Camaino).

Stamattina se ne è discusso in V Municipalità, dove sono stati ascoltati comitati e associazioni di cittadini contrari. Ma c'è scetticismo anche tra diversi consiglieri di municipalità. Per Daniele Quatrano (Napoli Solidale), "i disagi e i sacrifici per i residenti e i commercianti saranno enormi e non si va verso una mobilità sostenibile, spero che la Municipalità esprima parere contrario".

Ok della Soprintendenza al progetto esecutivo

Il nulla osta tecnico del Ministero della Cultura con prescrizioni è arrivato il 21 luglio 2021, firmato dall'ex Soprintendente Archeologia, Balle Arti e Paesaggio Luigi La Rocca. La Soprintendenza aveva già chiesto delle integrazioni documentali in precedenza, con un fitto carteggio che va dal 2019 al 2021. Prima di dare l'ok al progetto, però, i funzionari del ministero hanno voluto dare delle indicazioni da osservare sotto il profilo monumentale. Eccole di seguito.

Esperti per l'illuminazione e conservazione dei basoli

Tra le richieste della Soprintendenza, la tutela dell'illuminazione monumentale e la conservazione dei basoli vesuviani. Il ministero ha chiesto un dettagliato progetto illuminotecnico, con l'apporto di esperti di illuminazione di spazi urbani di interesse storico, per integrare al meglio, soprattutto di notte, le esigenze dell'illuminazione stradale con quella monumentale.

Quindi, in vista della rimozione degli attuali strati di copertura della piazza, di fare dei saggi preventivi per individuare l’eventuale presenza di pavimento in pietra lavica vesuviana, al fine della sua tutela e del recupero sul posto.

Area centrale pedonalizzata

Per quanto riguarda bici e monopattini elettrici, i posti auto disabili saranno decentrati ai margini delle strade che delimitano la piazza. Nessun altro spazio per la sosta sarà previsto ai margini della parte centrale della parte centrale della piazza, perché il parcheggio per le auto multipiano, secondo la Soprintendenza, ha come finalità la “piena pedonalizzazione dello spazio pubblico in superficie”.

Tra le altre prescrizioni impartite, quella che l’area di intervento della piazza sia ampliata lungo via Pacio Bertini prevedendo l'estensione dei basoli vesuviani intorno al giardino recintato di uno dei due edifici storici. Il ridurre al minimo l’ingombro delle griglie di aerazione, decentrando quelle attualmente previste al centro del marciapiede sul lato Bnl-via De Bustis.