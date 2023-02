Trasporto pubblico a Napoli

Parcheggio sotterraneo in piazza degli Artisti, il progetto torna in campo dopo 10 anni Il progetto ha ricevuto l’ok della Soprintendenza. Sarà discusso giovedì alla V Municipalità. Nell’aiuola centrale sarà piantato un albero di canfora. Altri stalli sosta in via Bertini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rispunta il parcheggio sotterraneo di piazza degli Artisti al Vomero. Ad oltre 10 anni di distanza si torna a discutere del progetto per realizzare gli oltre 500 posti auto, tra box e stalli a rotazione sotto la piazza. La società proponente ha vinto i ricorsi amministrativi. Il parcheggio, quindi, molto probabilmente si farà. Giovedì il tema sarà affrontato nella commissioni Mobilità e Lavori Pubblici della V Municipalità Vomero-Arenella. Il progetto iniziale prevedeva anche un’estensione dei parcheggi in via Tino da Camaino e in via Casale De Bustis, attuale sede del mercatino rionale. Il nuovo progetto prevede stalli di sosta anche in via Bertini, con la riqualificazione e la pedonalizzazione di piazza degli Artisti, con una rotonda centrale.

Il parcheggio di piazza degli Artisti dopo 10 anni

Il progetto del parcheggio di piazza degli Artisti-via De Bustis fu proposto all’epoca della giunta Iervolino, nel 2007, poi bloccato dalla giunta De Magistris nel 2012, è stato oggetto di un lungo contenzioso amministrativo, nel quale il Comune è risultato perdente. Nel 2017 la decisione del giudice amministrativo che ha dato ragione alla società proponente, la Cooperativa edilizia Napoli 2000. Nel 2018, contro la realizzazione del parcheggio si scagliarono le proteste dei comitati “No box”.

Il progetto in commissione alla Municipalità

Oggi il parcheggio di piazza degli Artisti è tornato all’ordine del giorno delle riunioni delle commissioni congiunte Mobilità sostenibile, Legalità e sicurezza e Lavori pubblici, Patrimonio e bilancio della V Municipalità Vomero-Arenella, convocate per giovedì 9 febbraio, alle ore 10,30. Saranno ascoltati i commissari e si discuterà delle prospettive del parcheggio.

Il progetto ha ricevuto anche l’ok della Soprintendenza ai Beni Culturali. La piazza sarà completamente pedonalizzata, con panchine e verde. È prevista la realizzazione di un’aiuola centrale, dove sarà piantato un albero di canfora. Ed è stato approvato il progetto esecutivo dello stralcio funzionale. Si prevede anche l’estensione del parcheggio verso lungo via Pacio Bertini.