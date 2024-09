video suggerito

Vomero, cucine sporche e cibi mal conservati: chiusi due pub, multe per 30mila euro Controlli delle forze dell’ordine a San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie D’Oro, via Luca Giordano, via Scarlatti e via Aniello Falcone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Cucine sporche e cibi mal conservati. Chiusi due pub al Vomero, quartiere collinare di Napoli famoso per la movida. Sono 32 gli esercizi commerciali controllati dalle forze dell'ordine. Riscontrate numerose irregolarità. Alla fine elevate sanzioni per circa 30mila euro. L'operazione interforze è scattata nella giornata di venerdì 27 settembre 2024 ed ha visto coinvolti gli agenti dei commissariati Vomero e Bagnoli, gli uomini della Guardia di Finanza, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL NA1. Nel mirino, pub, pizzerie e ristoranti nella zona della movida del Vomero: in particolare a San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie D'Oro, via Luca Giordano, via Scarlatti e via Aniello Falcone.

Nel corso del servizio, gli uomini delle forze dell'ordine hanno identificato 215 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, e controllato 55 veicoli. Ancora, sono stati controllati 32 esercizi commerciali e, per due di questi, è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività; inoltre, ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazione di normative HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 30.000 euro; infine, sono stati sequestrati 205 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.