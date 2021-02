Crolla un terrapieno in via Mandracchio ai Camaldoli, la strada viene chiusa per la seconda volta in un mese. In via Camillo Guerra, strada alternativa, è stato istituito in via provvisoria il doppio senso di circolazione. Inferociti gli abitanti della zona. Era già accaduto l'11 gennaio scorso, quando un muro era franato nella stessa strada, costringendo la protezione civile del Comune di Napoli ad interdirla al traffico. Disagi che si ripercuotono in tutta l'area dei Camaldoli fino alla Zona Ospedaliera, dove è subito scoppiato il caos. Via Mandracchio, infatti, è una delle principali arterie di collegamento della zona collinare. Sul posto sono subito arrivati gli uomini della Protezione Civile, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Sul terrapieno franato, secondo le prime ricostruzioni, erano in corso dei lavori. Gli operai della Protezione Civile adesso stanno cercando di liberare la strada con una pala. A dare notizia del crollo il consigliere municipale Salvatore Passaro.

A causa della chiusura di via Mandracchio, in via Camillo Guerra è stato istituito il doppio senso di marcia, così come già avvenuto a seguito del cedimento di un mese fa. L'Anm, l'azienda dei trasporti di Napoli, ha dovuto modificare il tragitto di diversi pullman. Le Linee Bus 143, 144 e C44 a causa dissesto stradale in via Mandracchio deviano temporaneamente il percorso. Le Linee Bus 143 e 144 percorrono in andata e ritorno via Camillo Guerra dove è stato istituito il doppio senso di marcia. La Linea Bus C44 in partenza da via Suarez, giunta all'Ospedale Monaldi, torna indietro su via Leonardo Bianchi e prosegue per via Sant' Ignazio di Loyola e via dell'Eremo, mentre il ritorno resta invariato. Questo provvedimento durerà fino al ripristino della viabilità.