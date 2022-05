Trasporto pubblico a Napoli

Vomero, crepe e avvallamenti nel viadotto di via Pigna: il Comune lo transenna d’urgenza Transennata l’area del viadotto interessata dall’ammaloramento, che si trova in corrispondenza della traversa Correale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Crepe e avvallamenti sul viadotto di via Pigna hanno spinto il Comune di Napoli a transennare con il nastro rosso e bianco questa mattina. A segnalare l'accaduto numerosi abitanti e frequentatori della zona. Da qui, l'intervento dell'amministrazione comunale che ha provveduto ad inviare i tecnici per un sopralluogo. Al termine dell'ispezione gli operai hanno recintato la zona del viadotto interessata dall'ammaloramento, che si trova in corrispondenza della traversa Correale, in prossimità del lampione 267/045. Tantissimi cittadini sono scesi in strada preoccupati, quando hanno visto arrivare gli operai, chiedendo informazioni su cosa stesse accadendo.

"Crepe e avvallamenti nel viadotto"

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della Commissione Viabilità, Trasporti e Opere Pubbliche: "A seguito di segnalazioni pervenute – scrive Simeone – dalle quali si evince che il viadotto di Via Pigna in salita verso Parco Correale e precisamente altezza palo illuminazione 267/045, presenta crepe ed evidenti segni di avvallamento stradale, tale situazione sta mettendo in allarme migliaia di cittadini che transitano ogni giorno su detta arteria".

"Sotto il marciapiede per il passaggio pedonale sono visibili ed evidenti alcune criticità di distacco con la sede stradale, non si conosce la causa che sta generando detto fenomeno e cosa stia succedendo. Pertanto, si chiede, un sopralluogo urgentissimo, per stabilire se la struttura è agibile e non ci siano cedimenti strutturali, per la tutela e la sicurezza dei cittadini, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità".

Negli scorsi mesi, la parte alta di via Pigna – non quella del viadotto – era stata interessata dai lavori del Comune di rifacimento del manto stradale, con la sostituzione dei basoli con l'asfalto.