Vomero, Casa della Socialità ancora chiusa: il murale di Jorit coperto dai rifiuti L’assegnazione del bene bloccata sui controlli amministrativi delle due associazioni che si sono candidate. La rabbia dei comitati: “Struttura abbandonata”

A cura di Pierluigi Frattasi

È chiusa da 7 anni la Casa della Socialità in via Verrotti, nella V Municipalità Vomero-Arenella. L'inaugurazione era prevista prima dell'estate 2023, ma, nonostante gli annunci, l'edificio che dovrebbe essere destinato ad attività sociali per il quartiere, non ha ancora aperto i battenti ed è abbandonato al degrado. Il murale di Ilaria Cucchi realizzato dallo street artist Jorit è coperto dai rifiuti ingombranti, mentre sui muri esterni cresce l'erbaccia. Scrivanie, poltrone e altre suppellettili sono accatastate sul marciapiedi in strada, proprio davanti all'opera d'arte, andando a coprire la scritta "orgoglio".

Bloccata l'assegnazione della Casa della Socialità

Ma perché la Casa della Socialità è ancora chiusa? Il tema dell'assegnazione della Casa della Socialità è stato trattato nel corso nella IV Commissione Consiliare, Scuola, Politiche educative, Politiche giovanili e Sport della V Municipalità.

Il Comune negli scorsi mesi ha lanciato un bando di gara al quale hanno aderito due associazioni: APS Agenzia per la Promozione dei Giovani e APS La Casa di Matteo. La questione si è arenata sulle verifiche amministrative, quelle relative ad esempio alla regolarità dei versamenti dei tributi. Al momento, la prima associazione è stata esclusa e i controlli si stanno facendo sulla seconda. Il Comune ha spiegato che "in attesa dei necessari riscontri e delle inevitabili verifiche, non si può ancora procedere all’assegnazione al secondo classificato" e che si è "in attesa che la situazione si chiarisca. Nel caso in cui non fosse possibile l’assegnazione, il bando sarà considerato deserto e dovremo procedere con un nuovo bando".

I consiglieri di Municipalità hanno chiesto chiarimenti su tutto l'iter del bando.