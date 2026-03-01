Vomero, bar e pub non fanno lo scontrino e sono sporchi: 15mila euro di multe

Bar e pub al Vomero non fanno gli scontrini fiscali e sono sporchi: multati 6 esercizi commerciali con sanzioni per 14.700 euro. Il blitz è scattato nella serata di ieri, sabato 28 febbraio. Un'operazione condotta dalla polizia di Stato, con il supporto dei militari della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e di personale dell’ASL Napoli 1 Centro e dell’Ispettorato del Lavoro. I controlli si sono concentrati nelle zone della movida, in particolare nelle aree di San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d’Oro e a via Luca Giordano, via Scarlatti e via Aniello Falcone. Le strade dei baretti, insomma, frequentate da migliaia di persone il sabato sera, provenienti da tutta la città e anche dai comuni limitrofi.

Controllati 16 pub e bar al Vomero: scoperti lavoratori in nero

Il bilancio, alla fine, è pesante. Nel corso delle ispezioni, sono stati controllati 16 esercizi commerciali ed è stata accertata la presenza di 2 lavoratori non in regola. Ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative. Per 6 attività commerciali sono scattate le sanzioni per mancata emissione degli scontrini fiscali e per irregolarità del manuale HACCP. In quest'ultimo caso si tratta del protocollo relativo alle condizioni di sicurezza e di igiene alimentare. Alla fine, sono stati elevati verbali, per sanzioni amministrative, per un totale complessivo di circa 14.700 euro.

Non solo, perché i controlli sono poi proseguiti anche in strada, dove state identificate 36 persone, di cui 4 con precedenti di polizia, controllati 12 veicoli e contestate 27 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta, per mancata copertura assicurativa e per mancata revisione periodica.

Verifiche anche ai baretti di Chiaia

Controlli anche ai baretti di Chiaia, dove in campo sono scesi gli agenti della Polizia Locale, in collaborazione con Carabinieri, ASL e Guardia di Finanza. Qui sono stati 14 i locali sanzionati per diverse irregolarità. Tra queste, la somministrazione di alcolici ai minorenni, come accertato in via Bisignano. Nella stessa strada e nelle vicine via Santa Caterina e via San Pasquale alcuni bar sono stati multati per la mancanza del nulla osta acustico. Altre sanzioni sono scattate in largo Principessa Pignatelli per occupazioni abusive o eccedenti e in via Sannazaro e via San Pasquale per insegne pubblicitarie prive di autorizzazione o con SCIA annullata.