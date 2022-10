Vomero, amara sorpresa: in piazza Immacolata le giostre per i bambini non ci sono più Da oltre tre mesi, rimosse le giostrine al Vomero. Tre consiglieri della V Municipalità scrivono alla presidente chiedendone “il ripristino rapido e complito”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sparite le giostre per i bambini da piazza Immacolata al Vomero: rimosse oltre tre mesi fa per motivi di manutenzione dalla Municipalità V, al momento non si sa quando saranno nuovamente ripristinate al loro posto. A sollevare la questione sono stati Antonio Culiers, Francesco Flores ed Emanuele Papa, consiglieri di centrodestra alla V Municipalità che racchiude Vomero ed Arenella, presieduta da un anno da Clementina Cozzolino (Partito Democratico).

L'appello dei tre consiglieri per il ripristino

"Ad oggi non risulta una data certa per il ripristino dei luoghi", spiegano i tre consiglieri, sottolineando anche che "per un evidente problema di manutenzione del verde" è stata transennata di recente l'area delle Fitolacche. "Ci auspichiamo una tempestiva messa in sicurezza del verde pericolante, e che il ripristino delle giostrine sia rapido e completo, i nostri cittadini, in particolare i più piccoli, meritando di più", hanno quindi aggiunto i tre consiglieri municipali del centrodestra.

L'allarme lanciato da Capodanno

Già nei giorni scorsi Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, aveva lanciato un appello, spiegando che "tra le situazioni che destano più apprensione, da diversi mesi a questa parte, c'è lo stato nel quale versa l'essenza ultracentenaria di Phytolacca dioica, presente in piazza degli Artisti alla confluenza tra le vie Recco e Bertini, di recente inserita tra gli alberi monumentali della regione Campania", sottolineando anche come l'aver transennato l'area abbia "ridotto, tra le altre cose, la carreggiata in uno dei nodi nevralgici per il traffico sulla collina vomerese".