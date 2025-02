video suggerito

Volturara Irpina dice addio a Sally, la cagnolina che consolava i parenti ai funerali La notizia è stata data dall’amministrazione comunale. Sally, 15 anni, è stata investita da un pirata della strada. Il sindaco: “Ci mancherai” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sally, il cane di Volturata Irpina

"Ciao Sally, la tua comunità di saluta". Con uno struggente post sui social, il Comune di Volturara Irpina, in provincia di Avellino, ha comunicato ai cittadini che la cagnolina Sally, autentico "idolo" del paese, è deceduta. Era stata investita da un pirata della strada nei giorni scorsi e le ferite riportate erano gravissime ed incurabili. Alla fine, si è dovuto procedere per l'eutanasia.

La notizia ha letteralmente sconvolto il paese: quindici anni d'età, Sally era diventata il cane d'affezione di tutta la cittadina, anche per la sua straordinaria empatia. Quando c'era un funerale, accompagnava il feretro assieme ad amici e parenti. E non sono mancate occasioni in cui si era accovacciata accanto alle bare per portare "conforto" a quanti davano l'ultimo saluto ad un proprio caro. Una incredibile dimostrazione d'affetto che le era valso di fatto il titolo di "accompagnatrice" ai funerali.

"Purtroppo ci è stato appena comunicato dall’Asl di Avellino che la Nostra Sally è deceduta", ha fatto sapere in una nota l'amministrazione comunale di Volturara Irpina, spiegando che "a seguito dell’investimento, Sally ha subito gravissime lacerazioni alla colonna vertebrale, lesione con diagnosi di incurabilità. Considerato la grande sofferenza che detta lesione comporta", spiega la nota, "il POR di Napoli ha proceduto all’eutanasia. Abbiamo richiesto all’Asl di Avellino il recupero della salma e siamo in attesa di riscontro. Ciao Sally, la tua comunità ti saluta".

La cagnolina Sally. Foto / Comune di Volturara Irpina (AV)