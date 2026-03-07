Volenza sessuale su bambino di 3 anni, arresto finto operatore Asia al centro commerciale Birreria di Secondigliano

Immagine di repertorio

Momenti di terrore quelli vissuti nella serata di ieri, venerdì 6 marzo, al centro commerciale La Birreria a Secondigliano, periferia Nord di Napoli, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato per violenza sessuale su un bambino di 3 anni. I fatti si sarebbero svolti all'interno di una libreria del centro commerciale intorno alle 19: il bimbo di 3 anni era in compagnia dei genitori quando, probabilmente a causa di un attimo di distrazione, si è allontanato da loro e si è avvicinato a un uomo, che indossava una tuta dell'Asia, azienda che si occupa della nettezza urbana a Napoli.

Tra il piccolo e l'uomo c'è stata una breve conversazione, durante la quale quest'ultimo pensava il bambino fosse in realtà una bambina. Quando il piccolo gli ha risposto che, invece, era un maschietto, l'uomo ha allungato una mano e gli ha toccato le parti intime. La madre del bimbo ha assistito alla scena e ha urlato; il padre, allora, si è avvicinato all'uomo che, da quanto si apprende, aveva l'alito di alcol ed era probabilmente ubriaco. Gli animi si riscaldano, ma poi l'uomo si allontana.

Allertati dai genitori del bambino, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella, che si sono messi sulle tracce del presunto molestatore. Grazia al personale di vigilanza, i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare il 47enne nella galleria del centro commerciale, mentre tiene la mano a due bambine. Quando i carabinieri gli hanno chiesto spiegazioni, l'uomo ha ingaggiato una violenta colluttazione, soltanto al termine della quale i militari dell'Arma sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo per violenza sessuale e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le due bambine che erano con lui, di 2 e 7 anni, sono risultate sua nipote e la figlia di un'amica, che sono state affidate alle rispettive madri. Dagli accertamenti esperiti, il 47enne non è risultato essere un dipendente Asia.