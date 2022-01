“Vivrete sempre nei nostri cuori”: commozione ai funerali di Ilaria e Nicholas a Pellezzano Pellezzano piange Ilaria Bove e Nicholas Galluzzi, i due ragazzi di 15 e 18 anni morti in un incidente stradale a Capodanno.

A cura di Valerio Papadia

Oggi a Pellezzano è il giorno del lutto: si sono celebrati questo pomeriggio, nel Palasport della cittadina della provincia di Salerno, i funerali di Ilaria Bove e Nicholas Galluzzi, i due ragazzi di 15 e 18 anni deceduti tragicamente in seguito a un incidente stradale lo scorso 1° gennaio, a Capodanno. All'esterno del palazzetto, oltre agli amici e ai famigliari, ad attendere le due bare anche uno striscione, affisso dagli affetti più cari, dedicato a Ibbi e Nico, come venivano chiamati i due amici: "Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta". Per l'occasione dei funerali, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha istituito il lutto cittadino per l'intera giornata di oggi.

La dedica della famiglia a Ilaria Bove

Sui manifesti funebri di Ilaria Bove posizionati all'esterno del Palasport di Pellezzano, su cui campeggia la foto della 15enne e semplicemente il nome Ila, la famiglia – la mamma, il papà e il fratello maggiore – ha voluto dedicarle un pensiero:

Bellissima figlia, luce dei nostri occhi, ci hai donato in questo poco tempo tutti i tuoi meravigliosi sorrisi, la tua voglia di vivere. La tua leggerezza, la tua bontà, la tua allegria, la tua gioia hanno riempito di amore e di felicità i nostri giorni. Inaspettato e atroce il dolore che lasci nella nostra vita. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro grande tesoro. Ora sei libera, vola in alto come solo tu sapevi fare e da lassù dacci la forza di sopravvivere a questo triste destino

Due indagati per la morte dei due ragazzi

Intanto, la Procura di Salerno ha aperto una inchiesta sulla morte di Ilaria e Nicholas. Nel registro degli indagati risultano iscritti altri due giovanissimi, amici delle due vittime, che si trovavano in sella a un altro scooter e che, come il mezzo a due ruote su cui viaggiavano Ilaria e Nicholas, sarebbero caduti anche loro, riportando però ferite lievi.