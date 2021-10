La vita bugiarda degli adulti, il Vomero e l’ex macello set per la serie Netflix di Elena Ferrante Set cinematografico al Vomero e all’ex macello di Gianturco per la “La vita bugiarda degli adulti”, la nuova serie Tv di Netflix, prodotta da Fandango spa, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, l’autrice de L’Amica Geniale. Tra le location San Giacomo dei Capri e alcune strade di Gianturco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Set cinematografico al Vomero e all'ex macello di Gianturco per la “La vita bugiarda degli adulti”, la nuova serie Tv di Netflix, prodotta da Fandango spa, tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, l'autrice de L'Amica Geniale. La troupe cinematografica a partire dalla prossima settimana sarà invia San Giacomo dei Capri, al Rione Alto, per alcune riprese in esterna. Mentre entro metà novembre si prevede di girare anche in via del Macello, a Gianturco, dove è stata ambientata anche la serie di Rai Uno L'Amica geniale. Tra le altre location individuate per le riprese in esterna de “La vita bugiarda degli adulti” anche le 13 Rampe di Sant'Antonio a Posillipo e via Carlo di Tocco. Nel cast è prevista la partecipazione dell'attrice Valeria Golino, nel ruolo della zia Vittoria, mentre il ruolo della protagonista Giovanna dovrebbe essere affidato ad una giovane attrice esordiente campana tra i 14 e i 18 anni, i casting si sono svolti negli scorsi giorni.

La nuova fiction “La vita bugiarda degli adulti”, prodotta da Fandango Spa, vede alla regia Edoardo De Angelis, sceneggiatura affidata a Francesco Piccoli e Laura Paolucci, che hanno già lavorato anche a L'Amica Geniale. Le riprese sarebbero dovute iniziare questa settimana, tuttavia, siccome le strade sono interessate dal montaggio delle luci di Natale, sono slittate. L'uscita della serie è prevista per la fine del 2022. Al momento è uscito il teaser di Netflix con la voce narrante affidata alla cantante Emma Marrone. La storia è quella di Giovanna, una ragazza che vive nella Napoli degli anni '90, che si sta affacciando all'adolescenza, e del suo rapporto con la zia Vittoria, che le svelerà molti segreti della sua famiglia.