“La vita bugiarda degli adulti” la serie Netflix di Elena Ferrante si gira a Posillipo e Gianturco A Napoli si gira “La vita bugiarda degli adulti”, la nuova serie Tv di Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante, già autrice de L’Amica Geniale. Tra le location prescelte per le riprese cinematografiche ci sono via Emanuele Gianturco e via Carlo di Tocco, due strade poco distanti dal Rione Luzzatti, dove è ambientata la storia di Lila e Lenù, ma anche le Rampe di Sant’Antonio a Posillipo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scena de L’Amica Geniale ambientata nel Rione Luzzatti di Napoli

A Napoli si gira “La vita bugiarda degli adulti”, la nuova serie Tv di Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante, già autrice de L'Amica Geniale, che ha riscosso un grande successo di pubblico su Rai Uno. Tra le location prescelte per le riprese cinematografiche ci sono Poggioreale e Posillipo. Set, quindi, in via Emanuele Gianturco e via Carlo di Tocco, due strade di Poggioreale, poco distanti dal Rione Luzzatti dove è ambientata la serie Rai con protagoniste Lila e Lenù, interpretate rispettivamente da Ludovica Nasti (da piccola) e Gaia Girace ed Elisa Del Genio (da piccola) e Margherita Mazzucco.

Posillipo set per la serie Nerflix

Ma nella nuova serie Netflix ci saranno anche le 13 Rampe di Sant'Antonio a Posillipo, luogo simbolo degli innamorati a Napoli. Le riprese sarebbero dovute iniziare la prossima settimana, tuttavia, siccome le strade sono interessate dal montaggio delle luci di Natale, sono slittate a data da destinarsi. Le due location, però, dovrebbero trovare comunque posto all'interno della serie, la cui uscita al momento è prevista per la fine del 2022. Al momento è uscito il teaser di Netflix con la voce narrante affidata alla cantante Emma Marrone.

La nuova fiction “La vita bugiarda degli adulti”, prodotta da Fandango Spa, vede alla regia Edoardo De Angelis, sceneggiatura affidata a Francesco Piccoli e Laura Paolucci, che hanno già lavorato anche a L'Amica Geniale. Ancora top secret il nome dell'attrice che interpreterà della protagonista, nel libro Giovanna, per la quale a settembre sono iniziati i casting. Si cerca una ragazza campana, tra 14 e 18 anni, anche senza esperienza nella recitazione. Mentre sembra sicura la partecipazione di Valeria Golino, nel ruolo della zia Vittoria.

“La vita bugiarda degli adulti” è la nuova serie ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, dopo L'Amica Geniale, giunta alla sua terza stagione, i film "L'amore molesto", diretto da Mario Martone, con Anna Bonaiuto, e "I giorni dell'abbandono", di Roberto Faenza, con Margherita Buy, e “The Lost Daughter”, film del 2021 scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal, adattamento del romanzo La figlia oscura (2006) della Ferrante. Il romanzo racconta la storia di Giovanna, una ragazza che vive nella Napoli degli anni '90, che si sta affacciando all'adolescenza, e del suo rapporto con la zia Vittoria, che le svelerà molti segreti della sua famiglia.