Visite mediche gratuite a Napoli sabato 22 e domenica 23 alla Rotonda Diaz Due giorni di visite mediche e check-up gratuiti alla Rodonda Diaz di Napoli, durante la Tennis Cup. Il Villaggio della Salute sarà aperto dalle 10 alle 18.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un’immagine dell’edizione 2019 a Napoli

Due giorni di check-up e visite gratuite a Napoli: il Villaggio della Salute sarà allestito in concomitanza con la Tennis Cup in corso in questi giorni alla Rotonda Diaz, sul Lungomare Caracciolo. Sabato 22 e domenica 23, durante le semifinali e le finali dell'ATP Tennis Napoli Cup 250, dunque, ci si potrà sottoporre a visite mediche gratuite dalle 10 alle 18, grazie alla presenza di medici provenienti dagli ospedali Cardarelli e Santobono. Per registrarsi, basterà collegarsi al sito ufficiale di Tennis and Friends.

Le visite previste per grandi e piccoli

In particolare, personale del Cardarelli effettuerà consulenze oncogenetiche e consulenze genetiche prenatali e post-natali, mentre l'ospedale pediatrico Santobono – Pausilipon effettuerà, nel corso della prima giornata, visite pneumologiche, ecografie renali, prevenzione delle malattie renali e delle vie urinarie, ipertensione arteriosa, misurazione della pressione arteriosa, e manovre di primo soccorso; nella seconda giornata, invece, visite fisiatriche, valutazioni posturali, screening audiologico e screening oftalmologico.

Conenna: "Sport e salute camminano assieme"

"Adottare delle sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di screening è fondamentale per evitare l’insorgere di patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con programmi mirati e con campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini", ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza. "Sport e salute camminano di pari passo ed è quanto mai importante promuovere l’attività fisica e i sani comportamenti tra i giovanissimi", ha aggiunto Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, spiegando che il nosocomio sarà presente "con ambulatori dedicati per effettuare screening, visite, ma anche per fornire corrette informazioni perché, fin da piccoli, si comprenda l’importanza della prevenzione".