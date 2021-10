Visite gratuite nel camper dell’Asl Napoli 1 al Vomero: settimana di prevenzione oncologica L’Asl Napoli 1 Centro ha deciso di organizzare nuovamente i Sabato dello Screening con il Camper della Salute che verrà posizionato nel quartiere Vomero. Un’iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini partenopei sull’importanza della prevenzione. Il primo appuntamento si terrà sabato 30 ottobre dalle 9 alle 18 in Piazza degli Artisti.

A cura di Federica Grieco

Nella lotta contro i tumori, la prevenzione è fondamentale. Negli ultimi anni, in Italia, sono stati diagnosticati mediamente 377mila nuovi casi di cancro: di questi, 195mila negli uomini e 182mila nelle donne. Dati riportati dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, che ha sottolineato anche come sia aumentato il numero delle guarigioni grazie al crescita delle adesioni da parte dei cittadini alle campagne di screening, oltre che alla maggiore efficacia delle terapie.

E proprio per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e permettere ai cittadini napoletani di sottoporsi a visite ed esami di controllo, che l'Asl Napoli 1 Centro ha deciso di organizzare nuovamente i Sabato dello Screening con il Camper della Salute nel quartiere Vomero. Screening gratuiti previsti dalla campagna "Mi voglio bene" messa in campo dalla Regione Campania. Il primo appuntamento si terrà sabato 30 ottobre dalle 9 alle 18 in Piazza degli Artisti.

Visite ed esami gratuiti presso l'ambulatorio mobile dell'Asl Napoli 1

Senza alcuna prenotazione e in maniera completamente gratuita, le donne partenopee potranno effettuare Pap test, ecografia e visita senologica. Inoltre, sarà possibile prenotare ed effettuare già il 30 ottobre la mammografia bilaterale digitale per la prevenzione del tumore al seno presso il Distretto Sanitario di base 27 a via San Gennaro ad Antignano, sempre nel quartiere Vomero.

In occasione del primo sabato di visite ed esami gratuiti, saranno distribuiti ai cittadini napoletani kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, uno strumento fondamentale per la prevenzione del tumore del colon-retto. Ampio spazio sarà dedicato anche alla prevenzione del melanoma: sarà possibile infatti effettuare una visita dermatologica. Per la prevenzione di patologie respiratorie croniche, ci sarà la possibilità di sottoporsi a una visita pneumologia.

«La nostra speranza – spiega Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro – è che la giornata accolga non solo tantissime adesioni da parte dei cittadini napoletani, ma che sia anche utile a trasmettere l'importanza che la diagnosi precoce riveste nella cura delle malattie».