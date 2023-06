Violenza sessuale su una 17enne: denunciato un 14enne, coinvolto anche ragazzino di 12 anni È accaduto ad Altavilla Silentina in provincia di Salerno. La giovane tornata a casa ha raccontato cosa le era accaduto, ed è stata accompagnata dai genitori in ospedale e a sporgere denuncia.

A cura di Redazione Napoli

Tutto ha avuto inizio qualche sera fa in piazza Umberto I ad Altavilla Silentina. Una comitiva di ragazzi e ragazze, adolescenti o poco meno, fa un gioco e una 17enne non vuole pagare il suo "pegno", nei confronti di un 14enne. Non sappiamo se fosse un bacio, o qualche altro "obbligo" previsto dal gioco, quel che certo è che ora i carabinieri della stazione del paese in provincia di Salerno hanno aperto un'indagine per violenza sessuale su minore, che vede il coinvolgimento anche della compagnia di Eboli.

Poi tutto si svolge dietro l'istituto Giovanni XXIII, quando il ragazzino convince l'amica più grande a seguirlo dietro l'edificio: vuole riscuotere quell'obbligo rimasto in sospeso. Ma qui le cose precipitano: il 14enne inizia a palparla pesantemente nelle parti intime, lei reagisce, lui tenta di immobilizzarla. Questo il racconto contenuto nella denuncia sporta dalla famiglia della giovane: la ragazza sarebbe tornata a casa in lacrime raccontando quello che le sarebbe accaduto, i graffi sul corpo e sul viso, e immediatamente portata in ospedale per accertamenti.

C'è anche un testimone, un ragazzino di 12 anni che avrebbe assistito alla scena, ma che non sarebbe intervenuto ne avrebbe tentato di fermare l'amico di poco più grande: vista l'età potrebbe non essere neanche imputabile. Ora la piccola comunità deve fare i conti con l'episodio che inevitabilmente finisce per coinvolgere tutti vista la giovanissima età dei protagonisti: i ragazzi e le ragazze, le famiglie, la scuola, le istituzioni. Intanto i carabinieri avrebbero acquisito le immagini di video sorveglianza di alcune telecamere, mentre le testimonianze dei minori e dei loro amici stanno venendo raccolte e passate al vaglio.