Violenza sessuale su un ragazzino di 14 anni in comunità: arrestato un volontario di 46 anni L’uomo è stato arrestato dai carabinieri a Torre del Greco, nella provincia partenopea: per il 46enne si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale.

A cura di Valerio Papadia

Violenza sessuale ai danni di un minore: questa l'accusa con la quale è stato arrestato ieri, mercoledì 8 novembre, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, un uomo di 46 anni; i carabinieri della Sezione Operativa della locale compagnia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 46enne, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini, condotte dai militari dell'Arma e coordinate dai magistrati oplontini, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza ai danni dell'uomo circa la violenza sessuale perpetrata ai danni di un ragazzino minore di anni 14, collocato in una comunità per minori di Torre del Greco, dove il 46enne prestava servizio come operatore volontario. Al termine delle formalità di rito, per l'arrestato si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale, dove è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.