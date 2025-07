Violenza sessuale su due allieve minorenni, arrestato istruttore sportivo a Salerno

Un istruttore sportivo di 45 anni è finito agli arresti a Salerno: è accusato di avere violentato due giovanissime allieve, entrambe minori di 14 anni, che a lui erano affidate durante l'esercizio della sua professione. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, in esecuzione di una ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura locale.

Dell'esecuzione del provvedimento si sono occupati i carabinieri della stazione di Salerno Duomo, che hanno rintracciato il 45enne, indagato per "viuolenza sessuale aggravata", per la notifica della misura. Secondo le indagini, svolte dai militari dell'Arma, gli abusi sarebbero avvenuti nel corso di due anni, da dicembre 2022 a ottobre 2024; le vittime, due ragazzine del posto, entrambe all'epoca dei fatti minori di 14 anni, sarebbero state sottoposte a "violenze fisiche e sessuali", come si legge nella nota diffusa dalla Procura di Salerno e firmata dal vicario Rocco Alfano.