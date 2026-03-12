napoli
Violenza sessuale di gruppo su un ragazzo disabile: 3 arresti ad Afragola

Dopo la violenza sessuale, per mesi la vittima è stata aggredita, offesa e minacciata dagli indagati.
A cura di Valerio Papadia
Una storia agghiacciante quella che arriva da Afragola, nella provincia di Napoli, e che ha portato, nella mattinata odierna, giovedì 12 marzo, all'arresto di tre persone, accusate di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati nei confronti di un ragazzo affetto da disabilità. Per i tre indagati, i carabinieri della stazione di Afragola, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che i tre indagati, approfittando della condizione di fragilità del ragazzo, dovuta anche alla sua condizione di disabilità, lo hanno costretto, in concorso tra loro, a subire atti sessuali. Nei mesi successivi alla violenza sessuale di gruppo, poi, la vittima è stata oggetto di ripetute aggressioni fisiche e verbali, di ingiurie, offese, insulti e atti denigratori da parte degli indagati.

