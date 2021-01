in foto: Immagine di repertorio

Due aggressioni ai danni del personale sanitario in due ospedali della provincia di Napoli: per questo, i carabinieri hanno denunciato due persone. Il primo episodio si è verificato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove un 39enne di Melito, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'uomo è stato trasportato in ospedale a causa di alcune ferite al volto: in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, il 39enne ha colpito con degli schiaffi al volto il medico di turno al Pronto Soccorso, nonché la guardia giurata intervenuta per calmarlo. I carabinieri della stazione di Giugliano, giunti sul posto, sono riusciti a riportare la calma: i militari dell'Arma hanno identificato l'uomo e lo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Il secondo episodio di violenza si è invece verificato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove è stato denunciato in stato di libertà un uomo di 42 anni residente ad Arzano. L'uomo si trovava in ospedale in quanto il personale sanitario aveva trasportato al nosocomio la moglie, una donna in stato di gravidanza e positiva al Coronavirus. Il 42enne, in preda all'agitazione, ha chiesto notizie circa le condizioni di salute della moglie al medico di turno, poi ha preso a calci la porta di ingresso al Pronto Soccorso, che di rimando ha colpito al volto il dottore, procurandogli un ematoma alla fronte. I carabinieri della stazione di Frattamaggiore, intervenuti in ospedale, hanno identificato e denunciato il 42enne.