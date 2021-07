Due aggressioni a breve distanza nel carcere di Ariano Irpino, nell'Avellinese. Prima un agente della penitenziaria, quindi la direttrice: il primo ha avuto la peggio, rimediando qualche ferita al volto, mentre la seconda si è salvata grazie all'intervento degli agenti che hanno evitato il "contatto" con il detenuto. Lo hanno denunciato i sindaci di polizia penitenziaria: due episodi avvenuti a distanza di poche ore, che testimoniano un clima teso che si respira all'interno delle carceri italiane, all'indomani della vicenda di Santa Maria Capua Vetere.

"Nella giornata di ieri, dopo l'apertura delle celle, verso le ore 8 un detenuto di origini napoletane, con posizione giuridica di definitivo e con mansioni di lavorante, per futili motivi ha aggredito un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria. L'aggressione è stata cosi repentina che il collega veniva colpito con violenza da una testata al volto, tali da renderlo inidoneo al servizio e da dover ricorrere a cure specifiche", ha spiegato Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, "Nella stessa giornata verso le ore 12.30 un altro detenuto di origini casertane, definitivo per reati comuni, improvvisamente andava in escandescenza durante il Consiglio di Disciplina presieduto dal direttore del Carcere. Il violento soggetto, che non riteneva di essere punito per altre infrazioni commesse, tentava di aggredire con violenza la Direttrice". In questo caso, tuttavia, "il tempestivo intervento dei poliziotti presenti, che hanno immobilizzato l’uomo, ha però fortunatamente evitato il peggio, così che la dirigente venisse tutelata e protetta da eventuali danni fisici. Nell'azione di contenimento un Ispettore riportava contusioni e faceva ricorso alle cure dei Sanitari. Il detenuto in questione", ha concluso Fattorello, "oltre il tentativo di aggressione si è reso responsabile di chiare e gravi minacce di morte rivolte nei confronti del Direttore".