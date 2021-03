Un violento incidente stradale si è verificato questa sera in via Petrarca a Posillipo, nei pressi del Miranapoli e poco prima della curva del Serpentone. Tre ragazzi sarebbero rimasti feriti a terra in strada. Il traffico è completamente paralizzato e ci sono lunghe code di auto. Ancora da chiarire la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, una ragazza che stava attraversando la strada a piedi sarebbe stata investita da un motorino. Il giovane alla guida avrebbe cercato di scansarla ma senza riuscirci. La giovane sarebbe stata presa in pieno candendo a terra. Anche il motociclista sarebbe scivolato, ferendosi non gravemente. Sul posto anche un terzo ragazzo ferito, per cause ancora da chiarire, ma in condizioni peggiori, soprattutto agli arti inferiori.

Molta tensione si sarebbe generata dopo l'incidente all'arrivo delle forze dell'ordine. Sul luogo dell'incidente ci sarebbero circa un centinaio di ragazzini che sono usciti dalle auto e hanno lasciato i motorini per vedere cosa stesse succedendo. La giovane investita sarebbe poi stata portata via in auto in ospedale. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 per assistere gli altri feriti e per le cure del caso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della Polizia Municipale, per i rilievi del caso. Sulla carreggiata sono rimasti i pezzi del motorino coinvolto nell'incidente. Lentamente, il traffico ha cominciato poi a defluire. Nella stessa zona del Serpentone, in via Petrarca, si sono verificati diversi incidenti nel corso degli anni, quello più grave portò alla morte di tre ragazzi.