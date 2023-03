Violenta grandinata nel Salernitano, autostrada imbiancata a Baronissi Violenta grandinata nel Salernitano, diversi territori imbiancati; disagi anche sul raccordo Avellino-Salerno, nel comune di Baronissi.

A cura di Nico Falco

L’autostrada a Baronissi (foto da Facebook)

Una improvvisa e violenta grandinata si è abbattuta oggi sulla Valle dell'Irno, imbiancando gran parte del territorio; segnalati disagi anche sul raccordo Avellino-Salerno, e in particolare nel tratto che ricade nel comune di Baronissi, nel Salernitano. I grossi chicchi di grandine, uniti alle forti raffiche di vento, hanno causato problemi alla circolazione, con gli automobilisti costretti a rallentare se non a fermarsi per le condizioni del manto stradale e per la scarsa visibilità.

Scene simili, con conseguenti rallentamenti al traffico, sono state registrate anche nei territori di Lancusi, Montoro e Fisciano. Disagi anche nel tratto tra Cava e Vietri sul Mare, lungo l'autostrada A3.

Ieri la Protezione Civile della Regione Campania aveva proclamato l'allerta meteo gialla per la giornata di oggi, 27 marzo, e fino alle ore 21. Previste piogge anche a carattere di rovescio temporalesco, accompagnate da fulmini e grandine, in particolare sulle seguenti zone: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano, Alto Sele, Piana del Sele, Alto Cilento, Tanagro e Basso Cilento.