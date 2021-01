Un rocambolesco e violento incidente, per fortuna senza conseguenze troppo gravi, quello che si è verificato nella tarda serata di ieri sull'Autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Pontecagnano, nella provincia di Salerno. Sulla zona, poco prima dell'incidente, si è abbattuta una violenta grandinata: proprio il temporale è stato la causa del tamponamento a catena, dal momento che la strada è diventata quasi una lastra di ghiaccio. In totale, sono stati dodici le automobili coinvolte, una delle quali si è anche ribaltata, mentre sono otto le persone che sono rimaste ferite.

Sul posto le ambulanze del Vopi di Pontecagnano, il personale Anas e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Per fortuna, nessuna delle persone coinvolte nell'incidente ha riportato ferite gravi; l'incidente ha causato notevoli rallentamenti alla circolazione automobilistica sul tratto di autostrada interessato.

Le previsioni del tempo in Campania

Le previsioni del tempo per le prossime ore, in Campania, indicano per fortuna un miglioramento. Si segnalano, infatti, cieli soleggiati o soltanto parzialmente nuvolosi, mentre qualche precipitazione è prevista soltanto tra Napoli e Caserta e le loro province. Cieli soleggiati si prevedono anche per la giornata di domani, mercoledì 13 gennaio, mentre a partire da giovedì 14 si andrà incontro a un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno della pioggia, con particolare riferimento al Napoletano e all'Irpinia.