Violenta due minorenni e fotografa gli abusi: fermato educatore di una casa di accoglienza

Un uomo di 35 anni, educatore di una casa di accoglienza in provincia di Salerno, è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato, come disposto dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica: le accuse, pesanti, sono quelle di violenza sessuale e produzione di materiale di pedopornografia minorile. Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno, sono scattate in seguito alla denuncia di una ragazzina di 16 anni, vittima di abusi sessuali da parte dell'indagato.

Nell'ambito dell'attività investigativa, i poliziotti, su disposizione della Procura di Salerno, hanno eseguito una perquisizione a carico del 35enne, nell'ambito della quale, sui dispositivi informatici in uso all'indagato, sono state rinvenute numerose immagini degli abusi sessuali perpetrati ai danni della 16enne e di un altro minore, affidati al 35enne in qualità di educatore di una casa di accoglienza del Salernitano. Pertanto, alla luce degli indizi raccolti, nei confronti dell'indagato è stato disposto il fermo per indiziato di delitto.

Foto e video di abusi su minori: arrestato un uomo nel Napoletano

Nelle scorse ore, nella provincia di Napoli, ancora la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per detenzione di materiale pedopornografico. Nel corso di una perquisizione, gli agenti hanno rivenuto, su alcuni device in uso all'arrestato, foto e video che ritraevano abusi sessuali su minori.