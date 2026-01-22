In possesso di foto e video di abusi sessuali sui bambini: arrestato un uomo in provincia di Napoli

Su alcuni device in uso all’uomo, nel corso di una perquisizione, i poliziotti hanno trovato un ingente quantitativo di video e foto pedopornografico.

È stata una perquisizione a portare, nella provincia di Napoli, all'arresto di un uomo, finito in manette per detenzione di materiale pedopornografico. Nella fattispecie, lo scorso 13 gennaio – ma la notizia è stata resa nota soltanto ora – gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un decreto di perquisizione nell'abitazione dell'uomo, disposto dalla IV Sezione "Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione" della Procura di Napoli.

L'attività, avviata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Campania, ha portato al sequestro di dispositivi informatici nella casa dell'indagato – alcuni dei quali in uso anche al padre convivente dell'uomo, un pensionato di 69 anni – sui quali è stato rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, che ritraevano anche abusi su minori in età infantile. Tale circostanza, ha portato gli inquirenti a procedere all'arresto dell'indagato in flagranza di reato.

L’operazione che ha portato all'arresto dell'uomo in provincia di Napoli è da inquadrarsi nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto al fenomeno della pedopornografia online, svolte dal Servizio Polizia Postale e dai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica presenti sul territorio nazionale.