Vinti 5 milioni con un gratta e vinci da 20 euro in un bar di Domicella (Avellino) Vinti 5 milioni a Domicella, in provincia di Avellino, con un gratta e vinci da 20 euro: festa grande in città, anche il sindaco si congratula col vincitore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Compra un gratta e vinci da 20 euro, e vince 5 milioni. Colpo di fortuna a Domicella, in provincia di Avellino: il fortunato, o la fortunata, ha acquistato un biglietto da 20 euro all'interno del bar Life Cafè, nella zona industriale della cittadina irpina. E la "speranza" è che a vincere i 5 milioni sia stato proprio uno dei tantissimi operai che ogni giorno si fermano in zona, anche solo di passaggio per un caffè prima di tornare a lavoro.

Domicella, infatti, fa parte dei tanti paesi che costeggiano il lato nord-orientale della zona vesuviana, ed è a un tiro si schioppo dalla vicinissima Palma Campania, provincia di Napoli. Un punto di passaggio, insomma, tra le province di Avellino, Napoli e Salerno, il che rende ancora più complicato provare a individuare il fortunato vincitore. In paese, infatti, è già partita la "caccia" al vincitore, anche se le probabilità che questi si faccia avanti pubblicamente è alquanto remota. E la possibilità che si tratti di un lavoratore di passaggio è molto alta. Come sempre, la speranza è che una cifra così alta sia andata a chi ne abbia bisogno.

Intanto, all'interno del bar oggi si festeggia: si stappa spumante e si mette in bella mostra il classico cartello con scritto "qui vinti 5 milioni di euro". E in tanti si sono presentati proprio per unirsi ai festeggiamenti. "Siamo primi anche sui Gratta e Vinci", ha ironizzato il sindaco Antonio Corbisiero, aggiungendo: "Voglio congratularmi con il vincitore e augurargli tutto il meglio per il futuro, sperando che faccia buon uso di questa importante somma di denaro investendone parte magari per creare lavoro", ha concluso il primo cittadino di Domicella.