Vincitori del Superenalotto, in Campania si cercano i 14 fortunati neo-milionari In Campania vinti 56 milioni dei 371 complessivi del jackpot del Superenalotto: 6 solo ad Atripalda. Ad ogni vincitore 4,1 milioni di euro di montepremi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 14 i vincitori del sistema che ha "sbancato" il Superenalotto in Campania: ed ora in regione è "caccia" ai fortunati milionari, che portano a casa oltre 4 milioni di euro a testa su un montepremi totale di oltre 371 milioni di euro. Se la Campania è stata la regione più "fortunata", con 14 delle 90 quote vincitrici, a "sbancare" il banco è stata la cittadina di Atripalda in provincia di Avellino, dove al bar Paradiso di Stelle sono state vendute ben sei quote fortunate: nomen omen per il bar irpino, dove già nel 201 erano state vinte altre due quote da 1,8 milioni di euro a testa.

Più difficile capire chi possa averle giocate: il bar si trova in fatti a pochi passi dal Raccordo Avellino-Salerno, frequentato ogni giorno da migliaia di napoletani, avellinesi e salernitani, punto di passaggio obbligato per spostarsi tra le province. Di fatto, le giocate possono essere finite un po' ovunque.

Non solo Atripalda: 14 le quote vinte in Campania

In Campania sono state realizzate complessivamente 14 quote vincenti, più di tutte le altre regioni: in totale, dunque, in regione sono stati vinti 56 degli oltre 371 milioni di euro del jackpot. Queste le ricevitorie fortunate, con le quote vinte in ciascuna di esse:

– 6 quote al Bar Paradiso di Stella di via Appia 197-199, Atripalda (AV)

– 2 quote al Tabacchi Castaldo di via Oberdan 69-71, Afragola (NA)

– 2 quote al Primus Café del Corso Italia 49, Sant'Antimo (NA)

– 2 quote al Bar Pasticceria Dolci Sfoglie di via de Pini 56, Casal Velino (SA)

– 1 quota al Gran Caffè Marianiello di Piazza Cota 38, Piano di Sorrento (NA)

– 1 quota alla Cartoleria Arena Giochi e Servizi di via Domenico Fontana 183, Napoli (NA)